В расследовании дела Кокорина и Мамаева найдены нарушения

13.12.2018 21:56



Адвокат арестованного за драку футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что по его запросу прокуратура проверила дело, которое ведется в отношении его подзащитного. По его словам, в данном деле были выявлены серьезные нарушения. Так, следствие выяснило, что до настоящего времени установлены не все обстоятельства данного дела, которые подлежат доказыванию. Также, по мнению прокуратуры не в полном объеме проведены следственные действия по делу. В связи с данными обстоятельствами прокуратура вынесла постановление об устранении выявленных нарушений, пишет ТАСС.