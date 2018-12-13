Владивосток стал столицей Дальнего Востока

13.12.2018 21:15



С 13 декабря текущего года Владивосток официально стал новой столицей Дальневосточного федерального округа. Соответствующий указ подписал глава России Владимир Путин. Ранее, статус столицы имел Хабаровск, но после своего назначения на должность врио губернатора Приморского края, Олег Кожемяко выступил с инициативой о переносе столицы во Владивосток. Он обосновал свою идею тем, что во Владивостоке проводится ВЭФ, а также запущены все проекты, которые способствуют развитию региона, пишет Интерфакс.