Мария Бутина частично признала свою вину

13.12.2018 20:59



Мария Бутина, являющаяся гражданкой России и, в настоящее время арестованная в США по обвинению в работе не российские спецслужбы, частично признала себя виновной в том, что она нарушила законодательство Соединенных штатов относительно работы иностранным агентом на территории США. Также, она выразила готовность помогать следствию и согласилась на сделку. По словам правозащитника Марии Бутиной, женщина признала свою вину добровольно, пишет ТАСС.