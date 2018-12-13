Телевизоры установят в автобусах «Мострансавто» в марте 2019 года

13.12.2018 19:05



«Мострансавто» установит телевизоры во все свои автобусы, сообщает «Riamo.ru». К установке приступят в марте 2019 года. На 4,5 тыс. единиц автобусов установят телевизоры. На текущий момент пара автобусов уже использует телевизоры в качестве тестовой проверки нововведения. Благодаря подобной технической новинке «Мосгортранс» сможет заработать солидную сумму на рекламе, которая будет транслироваться на подобных экранах.