Порошенко назвал три вещи, которых «боится Россия»

13.12.2018 18:49



Петр Порошенко в своем Twitter канале назвал три пункта, которые, по его мнению, Россия боится больше всего, сообщает RT. По его мнению, Россия боится единства украинского народа, международного присутствия как на Украине, так и в Азовском море, а также президент России Владимир Путин ненавидит успех Украины в Европе. Президент Украины не перестает публиковать все более громкие заявления, тем самым вызывая всеобщее внимание.