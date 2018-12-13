ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД

13.12.2018 17:56



Запрет коснется только поправок, которые будет вносит Госавтоинспекция, сообщает «Коммерсантъ». По мнению руководства ГИБДД, поправки вносятся слишком часто и в больших количествах, а некоторые из поправок не успевают дойти до граждан. Один лишь Минтранс за текущий год выступил шесть раз с инициативой корректировки ПДД. Причем изменения вносятся в важные аспекты дорожного движения, которые очень значимо меняют «погоду» для автомобилистов.