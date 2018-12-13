Путин признался, что не был готов к предложению Ельцина

13.12.2018 17:45



Владимир Путин признался, что не был готов стать президентом в момент, когда Борис Ельцин предложил ему такую возможностью, сообщают «Вести». Также он сообщил, что не выбирал для себя профессию президента. На предложение Бориса Ельцина о том, что его кандидатура будет внесена в Госдуму на пост премьер – министра, с перспективой избрания в президенты, изначально Владимир Путин ответил отказом, обосновав это тем, что он не готов к подобной ответственности.