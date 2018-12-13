Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ДЕК, 18:12 МСК
USD (ЦБ)    66,2550
EUR (ЦБ)    75,3916

13 ДЕК, 18:12 МСК
USD (ЦБ)    66,2550
EUR (ЦБ)    75,3916

Кадыров увязал процветание Чечни с ростом финансирования из бюджета

13.12.2018 15:36
Кадыров увязал процветание Чечни с ростом финансирования из бюджета

Если бы Чечня получала больше бюджетных средств, то ей удалось бы достичь гораздо большего, сообщают «Ведомости». Именно это заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал о том, что Чеченский регион получает не все средства, которые предусмотрены федеральной целевой программой финансирования. Если бы деньги поступали в полном объеме, то Чечня смогла бы сделать гораздо больше. В добавок к этому он заявил, что ему постоянно мешают, что также негативно сказывается на региональном развитии.

В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
17:31 0 0
Юрий:

А жопа у Кадырова не треснет?

17:00 0 0
Александр Н:

а что Чеченская республика сделала для улучшения жизни жителей Российской Федерации ... просить могут все ..а что и сколько вложила Чеченская Республика в Общий Бюджет...кроме самой большой и красивой мечети в исламском мире

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин

В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин

В Кировской области запустили одно из крупнейших в мире производств сахароснижающего препарата

В Кировской области запустили одно из крупнейших в мире производств сахароснижающего препарата

В Минеральных Водах аэропорт оснастили многопозиционной системой наблюдения «Альманах»

В Минеральных Водах аэропорт оснастили многопозиционной системой наблюдения «Альманах»

В Ростовской области открылось новое производство оборудования для атомной энергетики

В Ростовской области открылось новое производство оборудования для атомной энергетики

Новости СМИ

Новости дня

17:56 ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
17:45 Путин признался, что не был готов к предложению Ельцина Путин признался, что не был готов к предложению Ельцина
16:58 «Роснефть» отказалась работать в Иране «Роснефть» отказалась работать в Иране
16:52 Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо» Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»
16:00 ФАС завела дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки ФАС завела дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки
14:59 В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды
14:53 Суд в Москве депортировал украинскую журналистку Суд в Москве депортировал украинскую журналистку

Узнай, страна!

16:50 В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника
16:23 В Кировской области запустили одно из крупнейших в мире производств сахароснижающего препарата В Кировской области запустили одно из крупнейших в мире производств сахароснижающего препарата
15:52 В Минеральных Водах аэропорт оснастили многопозиционной системой наблюдения «Альманах» В Минеральных Водах аэропорт оснастили многопозиционной системой наблюдения «Альманах»
12 ДЕК, 12:24 Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала
12 ДЕК, 10:06 Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft
10 ДЕК, 14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
10 ДЕК, 09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter