Кадыров увязал процветание Чечни с ростом финансирования из бюджета

13.12.2018 15:36



Если бы Чечня получала больше бюджетных средств, то ей удалось бы достичь гораздо большего, сообщают «Ведомости». Именно это заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал о том, что Чеченский регион получает не все средства, которые предусмотрены федеральной целевой программой финансирования. Если бы деньги поступали в полном объеме, то Чечня смогла бы сделать гораздо больше. В добавок к этому он заявил, что ему постоянно мешают, что также негативно сказывается на региональном развитии.