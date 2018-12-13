В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем

13.12.2018 14:59



В Благовещенской больнице медицинские перевязки делались при помощи канцелярского скотча, сообщает «Российская газета». Министерством здравоохранения Амурской области была инициирована комплексная проверка «отличившейся» больницы, после полученной информации о том, что одной из прооперированных пациенток вместо медицинского лейкопластыря была сделана перевязка при помощи обычного «офисного» скотча. Официальный представитель Министерства здравоохранения региона заявил, что использовать скотч вместо медицинских материалов в подобном случае – недопустимо.