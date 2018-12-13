Суд в Москве депортировал украинскую журналистку

13.12.2018 14:53



Преображенский столичный суд депортировал украинскую журналистку Елену Вищур обратно на Украину, сообщает ТАСС. Женщина была депортирована за нарушение условий пребывания на территории Российской Федерации и, по сути, с летнего периода 2018 года находилась на территории России незаконно. На Украине журналистку ожидает уголовная ответственность, поскольку она резко выступала против политики Петра Порошенко и поддерживала ДНР, ЛНР и Крым.