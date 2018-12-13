Киев ведет подготовку к провокации в Донбассе

13.12.2018 13:36



Киев ведет активную подготовку для провокации, которую планирует устроить в Донбассе. Как передает Газета.ру, с таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что главной целью этой операции станет захват Приазовья и попытка выйти к российской границе. Провокацию, как отмечает Захарова, Украина планирует устроить в ближайшие дни, по итогам которой, прикрываясь обострением ситуации, Порошенко может отменить выборы.