Джордж Мартин обещает снять продолжение «Игры престолов»

13.12.2018 12:40



Писатель и сценарист Джордж Мартин рассказал, что скоро он планирует завершить серию книг «Песнь Льда и Пламени» (именно по ней снимался популярный сериал «Игра престолов»). Как передает РИА Новости, об этом он заявил в своем блоге. По словам, писателя, это произойдет «не сегодня и не завтра», но финал будет точно.

Мартин также рассказал, что скоро зрители увидят финальный сезон «Игры престолов». Неофициальное название нового сериала – «Долгая ночь». В данный момент для него идет подбор и поиск исполнителей ролей.