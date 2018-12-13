ФСБ задержали членов банды, которые собирали деньги для боевиков

13.12.2018 11:53



Сотрудники ФСБ выявили и задержали людей, которые собирали деньги для «Исламского государства» и «Джебхат-ан-Нусры» (запрещенные в России группировки). В общей сложности, как выяснилось, в Сирию было отправлено 38 млн. рублей. Как передает РИА Новости, задержания проводились в Московском регионе, Чечне, Дагестане, а также в Ингушетии. Всего было задержано семь человек. Уточняется, что операцию проводили СКР и Росгвардия.