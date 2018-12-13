Александр Кокорин рассказал, что будет делать в новогоднюю ночь

13.12.2018 11:10



Футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин, который сегодня пребывает в СИЗО «Бутырка», рассказал о том, что будет делать в новогоднюю ночь. В планах – лечь пораньше спать, поскольку режим, который существует в СИЗО, запрещает ночью бодрствовать.

«Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще», — заявил футболист в письме АГН «Москва».

Напомним, что ранее футболистам Кокорину и Мамаву суд решил продлить срок содержания под стражей до 8 февраля следующего года.