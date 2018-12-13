В Антарктиде началось таяние стабильных ледников

13.12.2018 10:31



Эксперты НАСА заявили, что в Восточной Антарктиде начали таять ледники, ранее считавшиеся стабильными, передает Газета.ру со ссылкой на сообщение космического агентства. Отмечается, что до этого явления данные ледники, по словам ученых, не подвергались глобальным изменениям. Один из них – ледник Тоттен, который является самым большим в данном регионе. Если он весь растает, то уровень мирового океана станет выше более чем на три метра.