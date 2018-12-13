В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие

13.12.2018 09:43



В турецкой столице в четверг произошло ЧП: скоростной поезд «Анкара – Конья» врезался в надземный переход, передает Интерфакс со ссылкой на Anadolu. После того, как произошло столкновение, два вагона сошли с рельсов, после чего перевернулись.

В результате случившегося погибло минимум четыре человека и еще 43 ранены. На месте работают специалисты и сотрудники различных служб: медики, пожарники, полицейские. О том, граждане каких стран ехали в поезде, а также имена погибших и пострадавших будут названы позднее.