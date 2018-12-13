Япония собирается с помощью спутника вызвать искусственный «звездный дождь»

13.12.2018 08:55



Японские специалисты в следующем году планируют запустить спутник, с помощью которого будет вызван искусственный «звездный дождь». Подобное будет происходить впервые в мире. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на компанию ALE, это произойдет в январе. Что касается самого явления, то за «звездным дождем» смогут наблюдать порядка 6 млн. человек, которые живут в окрестностях Хиросимы.