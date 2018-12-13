Япония собирается с помощью спутника вызвать искусственный «звездный дождь»
13.12.2018 08:55
Японские специалисты в следующем году планируют запустить спутник, с помощью которого будет вызван искусственный «звездный дождь». Подобное будет происходить впервые в мире. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на компанию ALE, это произойдет в январе. Что касается самого явления, то за «звездным дождем» смогут наблюдать порядка 6 млн. человек, которые живут в окрестностях Хиросимы.
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Ты чё решил мне моё данное от природы и так долго оттачиваемый мной талант обосрать своим спутником и при этом забить на моё Я - свой узкоглазый фейс . Я чёт слабо понимаю , но даже эта мысль которая тебе пришла это моя .