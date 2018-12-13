Метеоритный дождь Геминиды осветит небо на этой неделе

13.12.2018 07:46



13 и 14 декабря состоится одно из самых ожидаемых небесных событий года. В ночном небе можно будет наблюдать метеорный поток Геминиды, который принесет отлично видимые светящиеся падающие звезды, пишет TechTimes.

Метеорный поток Геминиды ежегодно ожидается множеством энтузиастов именно потому, что это идеальное время, чтобы наблюдать, как небо начнет светиться яркими, хотя и быстро падающими звездами.

Эксперт НАСА Билл Кук сообщил, что метеорный поток Геминиды ожидается с 9 часов вечера 13 декабря, но он достигнет своего пика в первые утренние часы около 2 часов ночи 14 декабря. Несмотря на позднее время, зрители, вероятно, будут в восторге от количества ярких метеоров, количество которых будет достигать 100 метеоров в час. Для тех, кто живет в городе, лучше всего отправиться в места с менее загрязненным небом, чтобы стать свидетелем захватывающего дух явления.

Северное полушарие Земли получит первоклассный вид на метеоритный поток. Жителям этой области просто нужно будет найти созвездие Ориона, а затем посмотреть в его верхний левый угол, где находятся Близнецы. Метеоритный дождь также будет виден и в Южном полушарии. Просто нужно будет смотреть на правый нижний угол Ориона.

Тем не менее необходимо избегать слишком большого внимания на созвездие Близнецов. Если смотреть немного в сторону от созвездия, можно будет увидеть более длинные «хвосты» метеоров.

Метеоритный дождь Геминиды будут настолько яркими, что для его наблюдения не понадобятся ни специальные технологии, ни какой-либо инструмент. Эксперты советуют зрителям отправиться в темное место, с возможно меньшим количеством светового загрязнения, примерно за 20-30 минут до начала события, чтобы глаза могли приспособиться к темноте.