Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру

13.12.2018 06:58



Если будут произведены попытки насильственного захвата Киево-Печерской лавры, на ее защиту пообещал встать украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик. Таким образом он выразил свою поддержку канонической Украинской православной церкви, пишет Интерфакс.

Напоминаем, что 15 декабря состоится Объединительный собор. На нем будет объявлено о создании на Украине новой, независимой от Московского патриархата, церкви, которая будет подчиняться Константинополю.