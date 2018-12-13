Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил

13.12.2018 06:02



Полиция Австрии предъявила некоторым российским биатлонистам, а также тренерам и медицинскому персоналу обвинения в нарушении антидопинговых правил. Эту информацию разместил у себя в Instagram комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, в Австрии, данное нарушение является уголовным преступлением. Российское посольство в стране в срочном порядке запросило всю имеющуюся по данному делу информацию, для прояснения ситуации, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что второй этап Кубка мира по биатлону будет проходить 13-16 декабря в Хохфильцене, Австрия.