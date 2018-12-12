В Германии тонна шоколада вылилась на улицу и замерзла

12.12.2018 14:58



В Германском городке Верль произошла авария на фабрике по производству шоколада, в результате чего одна тонна шоколадной массы вылилась на улицу и застыла, сообщают РИА новости. Устранением «протечки» занималась пожарная служба, которая на протяжении нескольких часов «при помощи мышц и лопат» отковыривала шоколад от асфальта. Директор фабрики заявил, что данное происшествие не повлияет критически на производство и в течении суток фабрика возобновит свою работу.