Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

12.12.2018 14:47



Задержка почтового извещения о полученном штрафе более не станет помехой для оплаты его со скидкой, сообщает «Коммерсантъ». В заключительном чтении Госдума приняла соответствующую поправку в закон, согласно которому, льготный период оплаты штрафа будет отсчитываться от даты фактической доставки извещения. Предложение о данной поправке было внесено на рассмотрение одним из депутатов, который не смог воспользоваться льготным периодом оплаты штрафной задолженности из-за недобросовестной работы почтового отделения.