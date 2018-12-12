Роскомнадзор угрожает заблокировать Google

12.12.2018 14:03



Если Google будет продолжать игнорировать требования связанные с фильтрацией поисковой выдачи относительно запрещенного контента, то в российский закон будут внесены поправки, благодаря которым поисковик можно будет подвергнуть процедуре блокировки. Об этом в разговоре с Интерфаксом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. Он подчеркнул, что сегодня есть все возможности, чтобы прибегнуть к этой «суровой мере» в случае неисполнения требований.