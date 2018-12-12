Кремль отреагировал на заявление Порошенко о «войне» в Керченском проливе

12.12.2018 13:47



Москва не поддерживает оценку, которую дал Петр Порошенко инциденту в Керченском проливе (в своем Фейсбуке он назвал этот случай «войной»), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что в данном случае Украина совершила грубое нарушение относительно госграницы России «со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны». Официальный представитель Кремля также отметил, что подобное поведение Порошенко можно объяснить будущими президентскими выборами.