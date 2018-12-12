12.12.2018 12:22



Знаменитого российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, столь почетного титула он удостоился за хет-трик, который он оформил в матче с «Детройт Ред Уингз» двенадцатого декабря. Сама встреча закончилась победой «Кэпиталз» со счетом 6:2.

На втором месте после Овечкина – Брэд Маршанд, хоккеист «Бостона» Брэд Маршанд, третья позиция – у игрока «Вашингтона» Никласа Бекстрема.