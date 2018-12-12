Трамп считает, что американцы восстанут, ели ему будет объявлен импичмент
Глава США считает, что американцы «восстанут», если ему объявят импичмент. Однако, по его словам, по этому поводу он не волнуется, хоть и не отрицает, что будут попытки подвернуть импичменту, передает Reuters.
Дональд Трамп заявил, что его тяжело будет отстранить от должности, поскольку он не сделал ничего неправильного. Плюс к этому, он создает самую великую экономику в истории США.
«Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет», — убежден Трамп.
Вместе с этим, как ранее отмечали многие СМИ и аналитики, глава США импичмента все-таки боится, о чем свидетельствуют его многочисленные заявления на эту тему.
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