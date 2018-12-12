Трамп считает, что американцы восстанут, ели ему будет объявлен импичмент

12.12.2018 11:32



Глава США считает, что американцы «восстанут», если ему объявят импичмент. Однако, по его словам, по этому поводу он не волнуется, хоть и не отрицает, что будут попытки подвернуть импичменту, передает Reuters.

Дональд Трамп заявил, что его тяжело будет отстранить от должности, поскольку он не сделал ничего неправильного. Плюс к этому, он создает самую великую экономику в истории США.

«Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет», — убежден Трамп.

Вместе с этим, как ранее отмечали многие СМИ и аналитики, глава США импичмента все-таки боится, о чем свидетельствуют его многочисленные заявления на эту тему.