В Калифорнии пришлось эвакуировать здание Facebook из-за угрозы взрыва

12.12.2018 11:11



Один из офисов Фейсбука пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва. Как уточняет Газета.ру со ссылкой на NBC, речь идет о филиале компании, который находится в кампусе в городе Менло-Парк (штат Калифорния). Как стало известно, вчера вечером неизвестный позвонил и сообщил о бомбе. После анонимного сообщения все люди в срочном порядке были эвакуированы. В данный момент на месте работают полицейские.