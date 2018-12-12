Глава МВД Франции прокомментировал ситуацию с жертвами стрельбы в Страсбурге

12.12.2018 10:29



Глава МВД Франции Кристоф Кастанер прокомментировал стрельбу в Страсбурге, сообщает Газета.ру со ссылкой на BFM. Министр проинформировал, что в результате случившегося было убито три человека, и еще 12 в числе пострадавших.

Говоря о личности преступника, Кастанер сообщил, что полиция уже знала о нем «в очень нехорошем свете». Так, против него приговоры ранее были внесены во Франции и Германии.