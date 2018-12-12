Петр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе – это война
В разговоре с Fox News президент Украины решил заявить, что инцидент, который произошел в Керченском проливе – это начало войны. Видеозапись с интервью он обнародовал в своем Фейсбуке. Порошенко подчеркивает, что Киев относится к действиям российских пограничников как к акту агрессии.
Тем не менее, стоит отметить, что никаких официальных заявлений с подобным содержанием Украина не делала.
Напомним, что российским пограничникам пришлось открыть огонь после того, как украинские моряки на военных суднах проигнорировали просьбы прекратить опасные маневры вблизи границ России.
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Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа. Теперь из-за халуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.