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Петр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе – это война

12.12.2018 10:00
Петр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе – это война

В разговоре с Fox News президент Украины решил заявить, что инцидент, который произошел в Керченском проливе – это начало войны. Видеозапись с интервью он обнародовал в своем Фейсбуке. Порошенко подчеркивает, что Киев относится к действиям российских пограничников как к акту агрессии.

Тем не менее, стоит отметить, что никаких официальных заявлений с подобным содержанием Украина не делала.

Напомним, что российским пограничникам пришлось открыть огонь после того, как украинские моряки на военных суднах проигнорировали просьбы прекратить опасные маневры вблизи границ России.

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12:36 0 0
Dmitrii:

Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа. Теперь из-за халуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.

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