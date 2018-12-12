Петр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе – это война

12.12.2018 10:00



В разговоре с Fox News президент Украины решил заявить, что инцидент, который произошел в Керченском проливе – это начало войны. Видеозапись с интервью он обнародовал в своем Фейсбуке. Порошенко подчеркивает, что Киев относится к действиям российских пограничников как к акту агрессии.

Тем не менее, стоит отметить, что никаких официальных заявлений с подобным содержанием Украина не делала.

Напомним, что российским пограничникам пришлось открыть огонь после того, как украинские моряки на военных суднах проигнорировали просьбы прекратить опасные маневры вблизи границ России.