Российские космонавты вскрыли обшивку корабля «Союз МС-09»

12.12.2018 09:30



Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос и вскрыли микрометеоритную защиту космического корабля «Союз МС-09» (пристыкован к МКС), сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦУП. Под подшивкой они нашли отверстие. Для анализа были взяты образцы герметика (им было закрыто отверстие) и материалы, которые были вокруг него. Все собранные образцы были упакованы в специальный изолирующий контейнер. После прибытия на землю, они будут переданы следствию.