Альпинист запечатлел «горного призрака»

12.12.2018 09:13



Редкое атмосферное явление было зафиксировано на вершине горы в Ирландии. Удивительный феномен, получивший название - брокенский призрак или горный призрак был запечатлен альпинистом Мэтом Логри.

Данное явление можно наблюдать преимущественно в горах в туманную погоду. Брокенский призрак получил наименование от названия горы Брокен, расположенной в Германии. На этой горе еще много столетий назад наблюдали огромные тени. Суеверные люди полагали, что эти очертания есть не что иное, как выходцы из потустороннего мира.

Но как оказалось, в этом явлении нет ничего сверхъестественного. Огромные фигуры - тени, которые проецировались на «небесный экран».

На кадрах запечатленных Логри хорошо заметно, как в тумане перемещается тень человека, окруженная радужными кольцами. В действительности это тень самого альпиниста, отражающаяся на поверхности облаков. Для появления данного явления необходим идеальный баланс низкой облачности и высоты с положением солнца позади зрителя.

Солнце, сияющее за спиной наблюдателя, проецирует тень на облака впереди них, создавая жуткую фигуру на расстоянии.

Кольцо цвета радуги, появившееся рядом с призрачной тенью, вызвано светом, проникающим через капли воды облака.

«Явление длилось почти час, прежде чем условия изменились, и оно исчезло», - рассказал альпинист.

Мэтт, который занимается скалолазанием около 10 лет, сообщил, что ему довелось увидеть столь удивительное зрелище всего два раза и даже запечатлеть его на камеру, пишет thesun.ie.