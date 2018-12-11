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Древние кочевники играли в нарды 4000 лет назад

11.12.2018 23:50
Древние кочевники играли в нарды 4000 лет назад

Древние кочевники развлекались, играя в примитивную настольную игру, выгравированную на земле возле древнего каменного укрытия. Данная форма развлечения теперь известна как «58 дыр» и была замечена в Азербайджане, пишет DailyMail.

Считается, что игра датируется 4000 лет. Она очень напоминает современные нарды.

Ученые использовали пещерные рисунки в этом регионе, чтобы выяснить происхождение игры, и обнаружили, что этот регион был населен древними людьми, пасущими скот. Уолтер Крист, научный сотрудник Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, говорит, что игру иногда называют «гончими и шакалами». Предыдущие исследования обнаружили множество игровых фигур и игру в могиле древнеегипетского фараона 18-го века до нашей эры.

«Внезапно, она появляется везде», - сказал доктор Крист. «Сейчас самый старый вариант игры обнаружен в Египте. Но, это может быть просто потому, что мы не нашли игру где-то еще, более старшего возраста».

Теперь, обнаруженная азербайджанская версия этой игры считается предшественницей египетской.

Дыры в скале не новы для ученых, но использование их в качестве игры никогда не было известно до сих пор.

«У меня нет никаких сомнений - в игры играли около 1500 лет, и они очень регулярны в том виде, в котором они изложены», - сказал доктор Крист.

Правила древней игры давно утрачены, но эксперты предполагают, что в нее играют как в нарды.

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