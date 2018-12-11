Мария Бутина решила частично признать свою вину

11.12.2018 23:24



Арестованная в США по подозрению в работе на российские спецслужбы Мария Бутина решила признать свою вину по одному из пунктов обвинения. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь в своем заявлении на данные, полученные от правозащитников Бутиной. Речь идет о том пункте обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Максимальное наказание, которое грозит россиянке в случае признания вины, пять лет лишения свободы, но, по данным канала, ей будет определена мера наказания в шесть месяцев тюремного заключения с последующей депортацией. А учитывая то, что Бутина была арестована 15 июля, ей не придется его отбывать, пишет ТАСС.