Минюст ответил на вопросы ЕСПЧ по задержанию украинских моряков

11.12.2018 21:27



Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о применении обеспечительных мер при рассмотрении дела о задержании Россией украинских моряков, которые обвиняются в незаконном пересечении границы Российской Федерации. Как сообщили в Министерстве юстиции РФ, ведомство направило ответ на все вопросы ЕСПЧ, возникшие по этому делу. Также, в Минюсте подчеркнули, что материалы, направленные украинской стороной в ЕСПЧ основаны на спекуляциях и не имеют под собой реальных доказательств. Тем не менее ЕСПЧ принял их к рассмотрению, пишет ТАСС.