Пранкеры позвонили губернатору Калифорнии от имени премьера Украины

11.12.2018 18:52



Телефонные пранкеры из России, известные как Лексус и Вован, пообщались с губернатором Калифорнии от лица премьера Украины, сообщают «Аргументы и факты». Шутники сообщили, что Пётр Порошенко предлагает губернатору Калифорнии пост губернатора Винницкой области, где был рожден действующий президент Украины. Кроме того, они подняли вопрос о «российском вмешательстве» в выборы президента Америки, на что получили конкретизированный ответ о том, что влияние России на подобные вопросы незначительно и «делают погоду» совсем другие люди, так называемые «внутренние игроки».