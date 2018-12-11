«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. Lada Vesta

11.12.2018 15:49



Более 41 тыс. моделей Lada Vesta будут отозваны в России из-за неисправности диска запасного колеса, сообщает ТАСС. Под отзыв попадают автомобили выпускаемые с июля 2017 года. Владельцы автомобилей, которые попадут под отзыв, не понесут никаких финансовых затрат, все будет сделано за счет автомобильного предприятия. Из имеющихся данных стало известно, что будут проведены работы по покраске диска запасного колеса.