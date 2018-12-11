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Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу

11.12.2018 14:59
Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу

Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу бесполезной тратой государственного бюджета, сообщает RT. Госсекретарь США также заявил, что «одно коррумпированное государство отправляет ракетоносцы другому, с целью подавления прав и свобод, пока их народ страдает». Данное заявление Майк Помпео сделал на своей странице в Twitter. По заявлению посла России в Венесуэле военное и техническое сотрудничество между двумя странами развивается весьма плодотворно.

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