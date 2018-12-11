В архиве германской разведки обнаружили удостоверение Владимира Путина

11.12.2018 14:04



В архивах Министерства госбезопасности ГДР (Штази) было найдено удостоверение личности на имя главы РФ Владимира Путина, с его личной подписью, о чем пишет Bild. В публикации говорится, что Путин являлся сотрудником Штази до тех пор, пока существовало ГДР. Сам документ был найден в архиве «кадров и квалификации» дрезденского управления ведомства. Дата выдачи – 31 декабря 1985 года, после чего документ продлевался каждый квартал, вплоть до 1989 года.

Со своей стороны, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту находку, не стал отрицать, что это может быть реальный документ. По его словам, он вполне имеет место быть, поскольку в те времена КГБ и Штази являлись партнерами. «Поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», — отметил официальный представитель Кремля.