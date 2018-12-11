В Европарламенте считают, что Россия хочет лишить Украину прав в Азовском море

11.12.2018 13:41



В Европарламенте продолжается обсуждение инцидента, который произошел в Керченском проливе. Там считают, что это была попытка России «лишить Украину суверенных прав в Азовском море». Как уточняет RT, об этом говорится в тексте поправок к резолюции. Евродепутаты, выражающие свое беспокойство, считают, что Москва имеет стремление сделать из Азовского моря «внутреннее озеро», чтобы превратить его в исключительную военную зону.