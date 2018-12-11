Президент России прибыл на прощание с Людмилой Алексеевой

11.12.2018 13:22



Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, которая в возрасте 91 года ушла из жизни восьмого декабря. Как сообщает Интерфакс, российский лидер поднялся на цену, где находится гроб. Затем он возложил букет и некоторое время постоял. Затем он подошел к близким правозащитницы и немного пообщался с ними. В числе прибывших на прощание также были высокопоставленные политики и общественники.