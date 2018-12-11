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Глава Росгвардии подал на Алексея Навального в суд

11.12.2018 12:57
Глава Росгвардии подал на Алексея Навального в суд

Казалось, «диалог» между главой Росгвардии и «оппозиционером №1» в России затих, и о споре можно было бы и позабыть. Однако история получила свое продолжение: Виктор Золотов решил подать на Алексея Навального в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщил в разговоре с РБК адвокат ​Золотова Шота Горгадзе, сумма иска – один миллион рублей. Сам же глава службы выразил надежду на то, что оппозиционер в суд все-таки придет, чтобы дать показания и объяснить, что лежит в основе противоречивых заявлений.

О реакции Навального на иск пока ничего не известно. Вероятно, он появится в ближайшее время, поскольку оппозиционер, как правило, с ответами не затягивает.

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