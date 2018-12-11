Тереза Мэй едет в Брюссель, чтобы встретиться с Юнкером и Туском

11.12.2018 12:26



Британский премьер Тереза Мэй в рамках рабочей встречи прилетит сегодня в Брюссель. Как сообщает РИА Новости целью ее поездки является встреча с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Как сообщается, главной темой переговоров станет ситуация, которая сложилась вокруг Brexit. Сколько продлятся переговоры, и будет ли кто-то еще на них присутствовать, пока не сообщается.