Впервые с 2011 года в Таиланде пройдут всеобщие парламентские выборы

11.12.2018 10:35



В феврале следующего года в Таиланде состоятся всеобщие парламентские выборы, передает РИА Новости со ссылкой на представителя избиркома. Отмечается, что крайний раз в стране демократические выборы проходили в 2011 году, в результате которых у руля власти встало правительство во главе с первой женщиной-премьером в истории Таиланда Йинглак Чинават.

Эти выборы, безусловно, станут большим событием в истории страны. Однако насколько активны будут граждане, аналитики пока не загадывают.