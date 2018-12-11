Ранний выбор профессии влияет на личность

11.12.2018 07:44



В исследовании, которое отслеживало молодых людей в течение шести лет, ученые из Университета Иллинойса (UI) обнаружили, что выбор карьеры в раннем возрасте связан с изменениями личности или влиянием на молодых людей несколько лет спустя, пишет Xinhuanet.

Исследователи сосредоточились на двух группах 16-летних в Баден-Вюртемберге, Германия. Первая группа решила пройти профессиональное обучение или другие программы, связанные с изучением профессии, в то время как вторая продолжила обучение в школе и вышла на рынок труда после получения высшего образования.

В начале исследования, а затем и через шесть лет, исследователи попросили участников оценить себя по нескольким показателям, которые включали в себя личностные качества и профессиональные интересы. Они использовали технику, называемую сопоставлением баллов предрасположенности, для выравнивания черт двух групп испытуемых.

Исследование показало, что через шесть лет самооценка добросовестности возросла больше среди тех, кто занимался профессиональным обучением и трудоустройством, чем среди своих сверстников в академических кругах. Те, кто проходил профессиональную подготовку, также проявляли меньший интерес к участию в научной, деловой или предпринимательской деятельности.

«Это означает, что те, кто не продолжил свое образование, теряли интерес к работе, которая обычно стимулируется поступлением в колледж», - сказал профессор психологии пользовательского интерфейса Брент Робертс, который руководил исследованием.

Исследование добавляет все больше доказательств того, что личность не является неизменной, но меняется на протяжении всей жизни. Изменения часто неуловимы, но значимы. Данные свидетельствуют о том, что многие из этих изменений являются результатом жизненного выбора.