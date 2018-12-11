Названа самая популярная песня XX века

11.12.2018 07:27



Медиахолдинг Universal Music Group назвал самую популярную у пользователей песню. По данным исследования, проведенного компанией, наиболее часто прослушиваемой музыкальной композицией стала "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen, которую в 1975 году написал легендарный лидер группы Фредди Меркьюри. В своем Twitter холдинг сообщил, что посетители прослушали "Богемскую рапсодию" более 1,5 млрд раз, пишет РИА Новости.