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Госдеп исключил Россию из списка опасных стран для туристов из США

11.12.2018 06:15
Госдеп исключил Россию из списка опасных стран для туристов из США

Как сообщается на официальном сайте Госдепартамента США, Россия исключена из списка тех стран, путешествие в которые американским туристам "стоит пересмотреть". Теперь, Госдеп включил России в список тех государств, находясь на территории которых туристам стоит проявлять повышенную внимательность. Вместе с тем, гражданам США рекомендовано не посещать Чеченскую Республику и Крым. В первой, по словам представителей Госдепа, туристы могут столкнуться с терроризмом и беспорядками, а Крым находится под оккупацией России, пишет РБК.

Вместе с тем, российское посольство в Вашингтоне оценило те изменения, которые сделали представители Госдепа США в отношении России. Дипломаты отметили, что с большим удовольствием узнали об исключении РФ из списка опасных для посещения стран. Они надеются, что в Россию будут приезжать как можно больше туристов из США.

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