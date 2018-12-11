Бутина не собирается ни в чем признаваться

11.12.2018 05:56



Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной прокомментировал распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что его дочь собирается пойти на сделку со следствием и признать свою вину. По его словам, Мария не виновата в том, в чем ее обвиняют и, следовательно, не собирается признаваться в том, чего она не совершала.

Напоминаем, что в настоящее время студентка Мария Бутина находится в тюрьме в США. Ее обвиняют в работе на российские спецслужбы, а также в том, что она работала на территории Штатов не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. В случае признания ее вины россиянке может грозить до 15 лет тюремного заключения, пишет газета Известия.