Российские Ту-160 приземлились в Венесуэле

11.12.2018 05:41



Как сообщил официальный представитель Минобороны России, два стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли в Венесуэлу. Также, в состав российской группы вошли военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62. Российские летчики успешно приземлились в международном аэропорту страны. Им была организована торжественная встреча, на которой присутствовали глава Министерства обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и члены посольства России, пишет ТВ Звезда.