NASA заподозрили в сокрытии внеземной жизни

10.12.2018 23:56



Прямая трансляция с камер МКС была прервана через несколько секунд после того, как в поле зрения камер попал странный ярко-синий шар.

В Сети многие пользователи заподозрили NASA в том, что агентство умышленно прервало трансляцию для того чтобы скрыть появление НЛО в зоне видимости.

Одна из камер Международной космической станции зафиксировала огромный неизвестный объект, появившийся за одной из солнечных панелей МКС.

Камера «следовала» за объектом в течение нескольких секунд, даже увеличивая шар, который находился над планетой. Затем прямая трансляция в режиме реального времени прервалась и зрителей попросили: «Пожалуйста, подождите».

На экране также появилось сообщение: «…мы испытываем временную потерю сигнала с Международной космической станции».

Зрители предположили, что необычный синий НЛО вполне мог быть космическим кораблем пришельцев.

В Сети пользователи прокомментировали кадры. Один из них сообщил: «NASA лжет». Другой утверждал, что отснятый материал доказывает, что NASA «скрывает» что-то инопланетное и разумное от общественности, пишет express.co.uk.