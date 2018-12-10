Песков прокомментировал решение Киева прекратить договор о дружбе с Россией

10.12.2018 21:23



В Кремле выразили сожаление принятием руководством Украины решений, которые не соответствуют интересам народа страны. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение принятое властями Украины разорвать договор о дружбе с Россией. Также, Песков сообщил, что в Кремле воспринимают данное решение, как неуважение украинских представителей власти к собственному народу, так как оно не соответствует интересам простых граждан страны. По его словам жителей России и Украины связывают "узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", пишет ТАСС.